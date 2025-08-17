Dos taxis protagonizaron un siniestro de tránsito grave en Cordón: hay un hombre internado

Montevideo Portal
Un accidente de tránsito grave se produjo en la madrugada de este domingo en las calles Fernández Crespo y Mercedes, en el barrio de Cordón, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la jefatura.
Según informaron, los dos conductores y un pasajero fueron dados de alta, otro salió ileso, otro debió ser trasladado al Hospital Maciel para evaluarse, y el último sufrió un politraumatismo con pérdida de conocimiento, por lo que se encuentra internado en el Casmu.
Por otro lado, se señaló que Bomberos debió asistir a dos pasajeros, que se encontraban atrapados en uno de los taxis.
