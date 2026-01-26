Locales

Dos playas de Canelones no están habilitadas para baños: cuáles son y por qué

Las playas Parador Tajes y Santa Lucía (en la zona del puente viejo) no están habilitadas para baños, informó la dirección de Gestión Ambiental del gobierno de Canelones en el marco de su Programa de Monitoreo de Playas.

La información se emitió luego de que la comuna canaria detectara que las últimas muestras de agua superaban los valores máximos permitidos para uso recreativo.

Ante esta situación, la Intendencia de Canelones recomienda no bañarse hasta nuevo aviso. Como medida preventiva, el servicio de guardavidas colocará la bandera sanitaria —roja con una cruz verde en el centro— para advertir a la población.

Los controles para medir la calidad del agua se realizan de forma semanal y determinan la aptitud de las playas en función de la ausencia de floraciones de cianobacterias y de que la media geométrica de coliformes termotolerantes, calculada sobre cinco muestras consecutivas, no supere las 1000 UFC por cada 100 mL de agua.