Contenido creado por Mateo Aguerre
Policiales

Fatal

Dos personas murieron en un choque frontal entre camionetas en Colonia

El accidente ocurrió en el kilometro 66 de la ruta 12 a la hora 16:00. Las autoridades trabajan para esclarecer los detalles del hecho.

29.08.2025 17:42

Lectura: 1'

2025-08-29T17:42:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

Dos camionetas colisionaron frontalmente en el departamento de Colonia, y como consecuencia los conductores de ambos vehículos fallecieron en el acto.

El siniestro ocurrió aproximadamente a la hora 16:00 en el kilómetro 66 de la ruta 12, en la zona de Ombúes de Lavalle.

De acuerdo a información primaria de Policía Caminera, las víctimas eran hombres mayores de edad y eran los únicos ocupantes de los vehículos.

Las autoridades trabajan en el lugar para esclarecer las causas del choque, mientras que la ruta permanece totalmente obstruida.

Montevideo Portal


\