Dos personas murieron en un choque frontal entre camionetas en Colonia

Montevideo Portal

Dos camionetas colisionaron frontalmente en el departamento de Colonia, y como consecuencia los conductores de ambos vehículos fallecieron en el acto.

El siniestro ocurrió aproximadamente a la hora 16:00 en el kilómetro 66 de la ruta 12, en la zona de Ombúes de Lavalle.

De acuerdo a información primaria de Policía Caminera, las víctimas eran hombres mayores de edad y eran los únicos ocupantes de los vehículos.

Las autoridades trabajan en el lugar para esclarecer las causas del choque, mientras que la ruta permanece totalmente obstruida.

