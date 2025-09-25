Dos personas hospitalizadas por intoxicación tras incendio en vivienda de Piedras Blancas

Locales

Montevideo Portal

Una vivienda ubicada en Piedras Blancas, ubicada entre las calles Indalecio Chenaut y Camino Leandro Gómez, se incendió este jueves 25 de setiembre, próximo a las 13:30 horas, según comunicó la Dirección Nacional de Bomberos.

Bomberos del Destacamento de Maroñas acudieron a la intersección de Indalecio Chenaut y Camino Leandro Gómez, tras recibir llamados que alertaban sobre un “incendio generalizado en una vivienda con posibles personas atrapadas”.

Durante la intervención, los bomberos lograron rescatar con vida a un hombre del interior de la vivienda.

Este fue asistido en el lugar por un equipo médico posteriormente trasladado para su atención médica.

Otras dos personas, de 74 y 36 años, fueron asistidas por intoxicación por monóxido de carbono y permanecen en observación.

En el incendio trabajaron dotaciones de bomberos de Maroñas, Casavalle y apoyo hídrico del Destacamento Centro-Cordón, en coordinación con equipos de emergencia médica y unidades policiales.

Montevideo Portal