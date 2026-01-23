Judiciales

Dos personas fueron a la casa de un hombre a asesinarlo; no lo lograron y los condenaron

Montevideo Portal

La Justicia condenó a dos personas tras una investigación policial por tentativa de homicidio ocurrida el pasado 9 de enero en el barrio Ayuí de la ciudad de Artigas, donde un hombre de 48 años resultó herido de arma de fuego en su domicilio.

El hecho se desencadenó cuando tres personas tocaron la puerta de la vivienda ubicada en la calle Enrique Rodó. Según relató la propia víctima a la Policía, al abrir la puerta uno de los hombres le efectuó múltiples disparos, tras lo cual los atacantes se dieron a la fuga junto con un tercero que los acompañaba.

Según informó el Ministerio del Interior, el hombre herido fue trasladado al hospital local, donde el personal médico diagnosticó una herida de arma de fuego en el antebrazo izquierdo y quedó en observación, sin peligro inmediato para su vida.

Tras el ataque, efectivos de la Policía de Artigas realizaron un trabajo de recolección de información y toma de declaraciones. Ese trabajo permitió establecer la participación de varios implicados con distintos grados de intervención y elevar las actuaciones al Ministerio Público, que ordenó allanamientos y detenciones.

En la audiencia realizada en el Juzgado Letrado de Artigas, el magistrado dispuso las siguientes condenas: C.R.M.G., de 23 años, fue condenado como coautor penalmente responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa a una pena de tres años y seis meses de prisión.

Por otra parte, Y.T.DS.C., de 32 años, fue condenada como autora responsable de un delito de encubrimiento, con una pena de ocho meses de prisión, que será sustituida por un régimen de libertad a prueba con medidas sustitutivas.

En cuanto al tercer detenido, un joven de 24 años, el juez dispuso el cese de su detención. Las autoridades continúan trabajando para identificar y detener a los demás involucrados en el hecho.

