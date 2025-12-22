Dos personas fallecidas en siniestros viales: uno con conductor alcoholizado

Locales

Dos personas fallecieron y una resultó gravemente herida en dos siniestros de tránsito registrados en las últimas horas en Uruguay. Según información brindada por Policía Caminera, las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y eventuales delitos.

Primer siniestro: joven fallecida y otra herida

En el primero de los hechos, ocurrido el domingo al mediodía, una motocicleta ocupada por dos mujeres colisionó con una camioneta. Como consecuencia, una joven de 20 años falleció en el lugar, mientras que la acompañante, de 19 años, fue trasladada con politraumatismos y fractura de fémur.

El conductor de la camioneta, un hombre de 34 años, resultó ileso y dio negativo en el test de alcoholemia.

Segundo siniestro: fallece un motociclista cubano

Horas más tarde, en Canelones, ocurrió un segundo siniestro fatal: un motociclista de 38 años, ciudadano cubano, falleció tras un choque con una camioneta. En este caso, el conductor de la camioneta, un hombre de 68 años, dio positivo al test de alcoholemia realizado en el lugar por Policía Caminera.

Las circunstancias del accidente se encuentran bajo investigación. Se desconoce, por el momento, si hubo exceso de velocidad o alguna maniobra imprudente de parte de alguno de los vehículos involucrados.



