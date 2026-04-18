Dos personas estaban practicando kayak y volcaron; lograron salir tras horas a la deriva

Locales

Montevideo Portal

Un intenso operativo de búsqueda y rescate se desplegó este sábado por la mañana frente a la costa de Montevideo, luego de que dos personas que practicaban kayak volcaran su embarcación y quedaran durante varias horas a la deriva.

Según informó la Armada Nacional, el incidente ocurrió en la zona comprendida entre playa La Mulata y playa Carrasco, a unos 500 metros de la costa. Varios testigos observaron que ambas personas eran arrastradas mar adentro, por lo que dieron aviso inmediato al servicio de emergencias en el mar 106.

A partir de la alerta, se activó el sistema de búsqueda y rescate en el mar, lo que implicó el despliegue de múltiples recursos. Participaron una embarcación neumática de la Prefectura de Trouville, la patrullera ROU 14 “Río Arapey”, un helicóptero de la Fuerza Aérea Uruguaya, así como un helicóptero y una aeronave de ala fija de la Aviación Naval.

Las unidades realizaron distintos patrones de búsqueda en el área con el objetivo de dar con los ocupantes del kayak. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que ambas personas habían logrado salir por sus propios medios y arribar a la zona de playa Honda.

Hasta allí se envió un móvil de Prefectura, que constató que se trataba de los involucrados en el episodio. Según se informó, se encontraban en aparente buen estado de salud.

Desde la Armada también informaron que los dos damnificados llevaban chalecos salvavidas y recordaron a la población la importancia de comunicarse al 106 en caso de situaciones de riesgo en el mar.

Montevideo Portal