Judiciales

Dos nuevos detenidos por el atentado a Mónica Ferrero; uno de ellos está en prisión

Montevideo Portal

La Fiscalía General de la Nación informó en la mañana de este martes que la fiscal de Estupefacientes de 4° turno, Angelita Romano, tiene a disposición a otros dos hombres en calidad de indagados por su presunta participación en el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en su domicilio del barrio Jacinto Vera el pasado domingo 28 de setiembre.

Uno de ellos fue detenido en las últimas horas y se espera que se resuelva su situación este miércoles, mientras que el otro es un sujeto que se encuentra privado de su libertad, por lo que fue trasladado desde el centro penitenciario hasta la sede judicial para tomarle declaración en las próximas horas.

El caso ya tiene a tres personas imputadas por su posible implicación en el ataque a la jefa del Ministerio Público. El primero lo fue el pasado 30 de setiembre y se encuentra recluido de forma preventiva hasta el 28 de marzo de 2026; había sido detenido junto a una mujer, que luego fue liberada.

El pasado viernes, se formalizó la investigación contra dos hombres y fueron enviados a prisión preventiva hasta el 2 de marzo de 2026 por los delitos de asociación para delinquir, receptación agravada, incendio y estrago.

También fueron imputados por atentado agravado, pero la Justicia determinó que uno de ellos fue coautor, mientras que el otro actuó como cómplice.

Las autoridades mantienen la línea investigativa de que el ataque fue una venganza del narcotraficante Sebastián Marset a través de su brazo ejecutor en Uruguay, el clan de Los Albín, por haber perdido casi 5.000 kilos de cocaína en los últimos meses, entre ellas, las dos toneladas incautadas en Punta Espinillo en agosto.

Los investigadores confirmaron a Montevideo Portal que Marset fue quien dio la orden y lo ubican como el autor intelectual del atentado. De hecho, hay comunicaciones entre el narco y otros delincuentes que dan cuenta de esto, por lo que no se descarta seguir indagando con el fin de confirmar elementos que suponen que Marset estaría prófugo en Bolivia.

