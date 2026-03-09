Dos niñas de 3 y 13 años heridas graves en accidente en ruta

Policiales

Cuatro personas heridas, tres de ellas de consideración, es el saldo provisional de un accidente ocurrido ayer en la ruta nacional 14.

Según el reporte de Policía Caminera, el hecho ocurrió sobre las 16:10 del domingo en la zona de Paraje Retamosa, Lavalleja. Allí, y en circunstancias a esclarecer, un coche despistó y volcó hacia afuera de la calzada. Tras rodar sobre sí mismo, el vehículo quedó en posición normal.

De acuerdo con el citado informe, al volante iba un hombre de 44 años, quien sufrió lesiones leves y arrojó resultado negativo en la espirometría.

Por desgracia, el resto de los ocupantes del vehículo no tuvieron la misma suerte. La acompañante, de 34 años, y una menor de 13 años sufrieron heridas de entidad y fueron ingresadas en el CTI del Hospital de Treinta y Tres.

Además, una niña de tres años fue internada en la misma unidad de cuidados intensivos y luego, debido a lo delicado de su situación, derivada a Montevideo.