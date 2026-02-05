Dos mujeres fueron condenadas por utilizar a niños para transportar drogas

Policiales

Dos mujeres fueron detenidas y condenadas en la localidad fronteriza de Río Branco, Cerro Largo, por delitos vinculados con estupefacientes.

Según informara Canal 12 de Melo, ambas fueron arrestadas cuando reingresaban al país desde Brasil, a través del puente Mauá. Las mujeres estaban acompañadas por niños, y en las ropas de uno de los menores se encontraron 32 gramos de pasta base de cocaína. Esta situación agravó la situación procesal de las detenidas, por la utilización de menores para encubrir la maniobra.

Una de las detenidas fue identificada como Dayhana Carolina La Fuente Di Sessa, de 30 años, considerada a su vez responsable de un punto de venta de drogas en la localidad. Por ello, fue condenada a dos años y diez meses de cárcel como autora de “un delito de suministro continuado de sustancias estupefacientes prohibidas”.

Su cómplice, identificada por las iniciales A.C.U.A., fue condenada a dos años de penitenciaría como autora de asistencia al narcotráfico.