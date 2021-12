Dos muertos y tres heridos graves tras incendio en el ExComcar

Policiales

Montevideo Portal

Un incendio provocó esta madrugada la muerte de dos privados de libertad que estaban alojados en el sector A del módulo 4 de la Unidad N.º 4, también conocida como exComcar. Además hay tres heridos, “dos muy graves”, según informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Desde el Ministerio del Interior se informó a Montevideo Portal que “no hubo ningún enfrentamiento en la celda, y por el momento se descarta un ataque”, indicaron. De igual manera personal de la Dirección Nacional de Bomberos trabaja en el lugar y realiza el relevamiento correspondiente, para tratar de establecer exactamente que provocó el fatal desenlace.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, brindó una rueda de prensa en la mañana de este jueves en la que reiteró que no fue un ataque entre internos e informó que la hipótesis principal del origen del fuego es un cortocircuito.

“Fue a las 5 de la mañana, donde la policía actuó muy rápido. Tres heridos con distintos porcentajes de quemadura. Es un hecho lamentable, muy triste para todos, se hizo todo lo posible para que la salud de las personas pueda primar. No hay mucho para decir cuando suceden estos hechos porque no hubo un enfrentamiento, no hubo ningún problema como a veces pasa en las cárceles”, sostuvo González, según consignó Telemundo de Canal 12.

“Los técnicos de bomberos dicen que empieza adentro de la celda el incendio. Hemos tenido problemas en el centro, pero el hecho es distinto y, dentro de la gravedad, del hecho hay que hacer la aclaración, es una tragedia que nos sacude porque somos padres, hijos, hermanos. Por eso acostumbramos a venir prontamente”, añadió.

Finalmente, con respecto a aquellos reclusos que están heridos, pero con vida, el jerarca del Ministerio del Interior afirmó que están "haciendo todo lo que está a su alcance para ayudarlos a sobrevivir". "Tristísimo, pero no por triste la policía podía hacer algo para evitarlo. Puede evitar una pelea, no puede evitar un cortocircuito", concluyó.

Montevideo Portal