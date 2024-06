Dos muertos en un choque de trenes en San Bernardo, a las afueras de Santiago de Chile

Internacionales

Al menos dos personas murieron tras colisionar esta madrugada dos locomotoras en la comuna de San Bernardo, en el sur de la capital chilena, informaron fuentes oficiales.

Según la hipótesis de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el choque se produjo cuando un tren de carga que transportaba cobre embistió a un tren de pasajeros vacío que a esa hora de la madrugada estaba haciendo pruebas de velocidad debido a un fallo de coordinación en la estación central encargada de vigilar el tráfico ferroviario.

En la colisión perecieron ambos maquinistas y nueve personas más resultaron heridas, varias de ellas graves pero sin riesgo de vida, entre ellas cuatro ciudadanos chinos que asesoraban en las pruebas de la locomotora de pasajeros, detalló la fuente.

“Por razones que se desconocen, desde la central no fue avisado que venía este tren de carga hacia el norte, y el tren que chocó, que venía de norte a sur, que no venía con pasajeros, no fue informado de que venía este tren y se produjo el impacto”, explicó la fiscalía, que aseguró se ha abierto ya una investigación para determinar las causas exactas.

“Hay un control de mando que se hace desde la central. Personal de Carabineros fue al lugar con la finalidad de dar con las personas que estaban a cargo de esto. Acabo de hablar con el funcionario a cargo [de la agencia de ferrocarriles del Estado] para que me diera la identidad de esas personas”, agregó.

Recuperar la red de ferrocarriles —abandonada en tiempos de la dictadura (1973-1990), que optó por favorecer al sindicato de camioneros, una de las piezas fundamentales en la preparación del golpe contra el gobierno democrático del socialista Salvador Allende— es uno de los principales puntos del programa del actual gobierno progresista.

Para ello, en los dos últimos años se ha invertido en la modernización de las vías y los vehículos y se han reabierto varias líneas férreas olvidadas.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de los dos trabajadores de la tripulación del tren de carga.

“EFE lamenta profundamente este hecho y envía las condolencias a la familia de los trabajadores ferroviarios fallecidos. Asimismo, ha dispuesto las investigaciones correspondientes y proporcionará toda la colaboración a las autoridades competentes para el esclarecimiento de este accidente”, expresó la empresa estatal.

Declaración EFE pic.twitter.com/66JcfObEBW — EFE Trenes de Chile (@EFETrenesChile) June 20, 2024

VIDEO DEL ACCIDENTE DE TRENES EN CHILE ???? el tren EFE logró frenar pero el tren de carga No frenó y arrastró al tren de pasajeros EFE pic.twitter.com/55FuczYPpI — TuiteroSismico?? (@TuiteroSismico) June 20, 2024

Grave accidente de Trenes en Chile.

2 fallecidos y 9 personas heridas



Dentro de la gravedad se puede indicar que El tren EFE NO venía con pasajeros

Solo estaban realizando pruebas de velocidad y el otro tren era un tren de carga Fepasa pic.twitter.com/376qsJMCx3 — TuiteroSismico?? (@TuiteroSismico) June 20, 2024



Con información de Agencia EFE