Dos motos chocaron en barrio Peñarol; uno de los conductores falleció tras ser trasladado

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Un hombre de 29 años falleció en la tarde del viernes tras protagonizar un siniestro de tránsito en la intersección de las calles Máximo Santos y Coronel Raíz, en el barrio Peñarol (Montevideo).

El hecho se dio tras el impacto de dos motos. Tras el choque, una ambulancia acudió al lugar. Uno de los conductores fue diagnosticado con “traumatismo grave”, por lo que fue trasladado a un centro de salud, mientras que otra persona involucrada recibió asistencia por “traumatismo leve” y fue dada de alta en el lugar.

Pese a ser trasladado, la Jefatura de Policía de Montevideo informó que el hombre falleció, por lo que la Fiscalía Penal de Flagrancia de 11.º Turno, dispuso el relevamiento de cámaras de videovigilancia y testigos, pericia por parte de Policía Científica, toma de actas, espirometría y seguimiento del diagnóstico.

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