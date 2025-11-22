Dos ladrones quisieron rapiñar un restaurante, pero un policía mató a uno y detuvo al otro

Montevideo Portal
Un intento de rapiña en un restaurante ubicado sobre General Flores y Luis Aberto de Herrera, en la zona de Brazo Oriental, terminó con un delincuente abatido y otro detenido. El episodio ocurrió sobre las 10 de la mañana de este sábado.
Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, dos hombres llegaron al comercio en una moto para cometer la rapiña. Uno de ellos bajó e ingresó al local armado, mientras su cómplice permaneció en el vehículo esperándolo. Dentro del restaurante, el asaltante amenazó al personal y exigió el dinero de la caja.
En ese momento, un policía que estaba en el local se identificó como tal y respondió a la situación. El funcionario disparó contra el delincuente que estaba dentro del local, quien cayó en la zona de la cocina y murió en el lugar. Los empleados y clientes que se encontraban allí no resultaron heridos.
Cuando el cómplice escuchó los disparos desde afuera, intentó huir en la moto. El policía efectuó cuatro disparos más a través del vidrio frontal del restaurante, intentando detener la fuga. La moto cayó a pocos metros y el hombre corrió algunos metros antes de ser detenido.
Los efectivos que llegaron luego al lugar incautaron el arma que había utilizado el asaltante y la moto en la que se desplazaban ambos. Según la información oficial, el vehículo no tenía matrícula y el policía que intervino no sufrió lesiones.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que deberá analizar las circunstancias del operativo y tomar declaración a los testigos presentes en el restaurante.
*En la versión original de esta nota, se informó que el policía tirador era el encargado del restaurante. Luego, el Ministerio del Interior corrigió su reporte y aclaró que no era así. A los lectores, las disculpas del caso.
