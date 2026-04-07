Policiales

Dos jóvenes heridos graves en vuelco de automóvil e impacto con un árbol

Dos jóvenes de 25 años se encuentran en estado grave tras protagonizar un siniestro de tránsito con vuelco en Ruta 30, a la altura del kilómetro 11, en Artigas

El episodio ocurrió en la tarde del viernes 3, cuando —por causas que aún se investigan— el vehículo en el que se desplazaban perdió el control, impactó contra un árbol y terminó fuera de la calzada, según constataron los efectivos policiales que intervinieron en el lugar.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes sufrieron lesiones de consideración. Tras ser asistidos en el sitio por personal médico, fueron derivados inicialmente a centros de salud en Artigas y Bella Unión.

Con el correr de las horas se conocieron detalles sobre su estado de salud. Según informó el medio local Clicregional, el conductor presenta fractura de pelvis, fracturas costales y perforación pulmonar, mientras que su acompañante sufrió una fractura vertebral. Ambos permanecen internados en el sector de Cirugía de Agudos del hospital de Artigas.

En la escena trabajó Policía Científica y, por disposición de Fiscalía, se realizaron las actuaciones correspondientes, que incluyeron relevamiento de pruebas, controles administrativos y toma de declaraciones. Además, el vehículo fue incautado ante la detección de presuntas irregularidades.

La investigación del caso continúa en curso.