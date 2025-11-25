Dos jóvenes fueron imputados tras ser detenidos cerca del GPC con un revólver en el auto

Judiciales

La detención de tres jóvenes en las inmediaciones del Gran Parque Central terminó derivando en la imputación de dos de ellos por porte de arma de fuego y en la imposición de una medida que le impedirá asistir a partidos de Nacional y Peñarol durante más de un año.

Según informó el Ministerio del Interior, el operativo se desarrolló en la tarde del domingo, cuando la Guardia Republicana patrullaba las inmediaciones del estadio en el marco del dispositivo de seguridad previo a las finales del Campeonato Uruguayo.

En la esquina de Carlos Anaya y Lucas Píriz, los policías decidieron inspeccionar una camioneta en la que viajaban tres personas, dos mayores de edad y un adolescente.

Durante la revisión, los efectivos encontraron en la guantera un revólver calibre 22 cargado con siete cartuchos. La presencia del arma motivó la detención de los ocupantes y la incautación inmediata del vehículo, los celulares de los tres involucrados y el arma.

Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía. El adolescente recuperó su libertad y fue entregado a un adulto responsable, mientras que un joven de 19 años y otro de 21 años quedaron a la espera de la audiencia de formalización.

Durante la instancia judicial, la Fiscalía de 7° turno los imputó por porte y tenencia de arma de fuego en lugar público. El juez dispuso medidas cautelares que se extenderán hasta el 3 de marzo de 2026.

Entre ellas, se encuentra la prohibición de salir del país, la obligación de fijar un domicilio y la prohibición de asistir a espectáculos deportivos, así como de acercarse a lugares de reunión, sedes o zonas vinculadas a Peñarol o Nacional. La investigación sigue en curso.

