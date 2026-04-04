Policiales

Dos internos del INR escaparon de un centro en Artigas; aún hay uno que no fue localizado

Montevideo Portal

Dos internos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Artigas se escaparon este viernes de la Unidad 21.

El hecho fue en la mañana, cuando las autoridades del centro realizaban los controles. Los internos se encontraban en el patio junto con el resto de los recursos, informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

Por ser Semana de Turismo, el personal del INR era menor al que normalmente se presenta. Esto fue aprovechado por los internos, que huyeron del lugar.

Tras esta situación, las autoridades del de la Unidad dieron aviso rápidamente a las Jefatura de Policía, que realizaron las “coordinaciones pertinentes” y se les dio aviso a los pasos de frontera para que este atentos ante la posibilidad de que los prófugos intenten salir del país, informaron fuentes policiales a Montevideo Portal.

Uno de los internos, que se encuentra en el centro por rapiña, fue localizado y detenido nuevamente. Mientras tanto, hasta el momento el otro recluso prófugo no fue localizado y es buscado intensamente por las autoridades.

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