Dos hombres sufrieron graves quemaduras en incendio que se presume intencional

Policiales

Dos hombres sufrieron graves quemaduras en un incendio en una vivienda sita en las calles Feliciano Rodríguez y Zubillaga, en la ciudad de San José de Mayo.

Según informa el medio local Visión Ciudadana, el hecho es investigado como “presuntamente intencional”.

De acuerdo con lo reportado por la policía maragata, en la noche del jueves, una persona se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD) y reportó un foco ígneo.

Cuando los policías llegaron al lugar constataron el incendio en la vivienda y hallaron en la vía pública a un hombre con quemaduras en todo el cuerpo. El herido fue trasladado de inmediato por los agentes al hospital local.

En forma simultánea, personal de Bomberos inició las tareas de extinción del fuego y, al ingresar a la finca, localizaron en una de las habitaciones a una segunda persona herida a raíz del incendio, quien fue rescatada del interior del inmueble.

Posteriormente, acudió al lugar una unidad de emergencia médica de UCOR. El médico a cargo asistió a la víctima y dispuso su traslado a la Asociación Médica de San José (AMSJ).

La Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente y se dio intervención a la Fiscalía Letrada de San José de 1º Turno, que dispuso las actuaciones de rigor.

Las víctimas fueron identificadas como dos hombres de 39 y 30 años, ambos poseedores de antecedentes penales.

Debido a la gravedad de las lesiones, uno de ellos permanece internado en el CTI de la AMSJ, mientras que el otro fue derivado al Centro Nacional de Quemados (CENAQUE).

El caso está ahora en manos de Fiscalía, que dispuso las acciones de rigor.