Dos hombres fueron condenados por comercialización de estupefacientes en Florida

Dos hombres fueron condenados a prisión por comercialización de estupefacientes en el departamento de Florida, informó la Jefatura.

Según detallaron, la Brigada Departamental Antidrogas llevó a cabo la segunda parte de la operación “Cross”, mediante la cual en el mes de agosto había derivado en la condena de un hombre de 28 años.

En este caso, se realizó un allanamiento en una finca ubicada sobre la calle Antonio María Fernández y 19 de Abril, donde fue detenido un hombre de 23 años, a quien se le incautó dinero en moneda nacional, un teléfono celular y 28 envoltorios con pasta base de cocaína. En tal sentido, el implicado admitió que comercializaba en esta ciudad. Por otro lado, se detuvo al principal implicado de la presente operación, que se encontraba requerido desde el mes de agosto.

De tal forma, el hombre de 23 años fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes y dos delitos de incendio en régimen de reiteración real, por lo que deberá cumplir dos años y tres meses de penitenciaría. Los delitos de incendio corresponden a setiembre de 2024, cuando el hombre lanzó dos bombas molotov hacia dos fincas del barrio Prado Español, más allá de que no provocó daños ni dejó personas heridas.

Por su parte, el hombre de 37 años fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de asistencia a los agentes de la actividad delictiva a la pena de dos años de penitenciaría.

