Dos hombres fueron baleados por la espalda en Flor de Maroñas; uno murió

Policiales

Un hombre fue asesinado a balazos anoche en el barrio Flor de Maroñas, en un ataque en el que además resultó herido otro individuo que lo acompañaba. El episodio ocurrió sobre las 22:30 en la intersección de Santo Tomé y Oyarbide.

Según informara el noticiero Subrayado, personal policial acudió a la mencionada esquina tras recibir un reporte sobre una persona herida de arma de fuego. Al arribar, los efectivos localizaron a un hombre tendido en la vía pública, junto a una boca de tormenta, con múltiples impactos en la espalda y en medio de un charco de sangre. Su deceso se constató en el lugar.

A pocos metros, en la esquina siguiente, fue encontrado otro hombre con una herida de bala en un brazo. Según declaró ante los policías, ambos habrían sido atacados desde una motocicleta, cuyos ocupantes efectuaron los disparos y se dieron a la fuga.

El herido tiene 49 años y registra antecedentes penales; el más reciente por rapiña. Ahora, las autoridades analizan los registros de las cámaras de vigilancia y recogen testimonios con el fin de identificar y aprehender a los agresores.