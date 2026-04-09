Policiales

Dos hombres fueron baleados en la cabeza mientras estaban a bordo de un carro de caballos

Montevideo Portal

Dos hombres mayores de edad, de unos 40 años cada uno, resultaron heridos de bala en la noche del miércoles en la localidad de 18 de Mayo, en el departamento de Canelones, cuando circulaban por la vía pública en un carro tirado por un caballo.

Según la información policial consignada por Subrayado (Canal 10), el ataque ocurrió en la esquina de Blas de la Madera y Rafael Alonso. Ambos fueron trasladados a la policlínica local, donde los médicos le diagnosticaron a uno de ellos una herida de arma de fuego en la cabeza y al otro un roce de bala en el cráneo.

A nueve cuadras del lugar del hecho, en la intersección de la avenida Maestro Julio Castro y Américo Vespucio, efectivos de la Policía encontraron el caballo y el carro. En ambos escenarios trabajó personal de la Policía Científica en la recolección de indicios.

El caso quedó a cargo de la seccional 30 del departamento de Canelones. Los investigadores buscan dar con el o los autores del ataque, que aún permanecen prófugos, para determinar los posibles móviles.

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