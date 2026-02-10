Policiales

Dos hombres discutieron por un partido de fútbol y uno le pegó tres balazos al otro

Un joven de 21 años fue baleado en las piernas en la tarde de este martes en la zona de Punta de Rieles, precisamente en las calles 6 y 4, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Policía.

El agresor es otro hombre, quien le disparó a la víctima en reiteradas ocasiones desde un carro tirado por un caballo, según la novedad policial. El pleito se remonta al pasado lunes, cuando ambos discutieron por un partido de fútbol.

Este martes se volvieron a cruzar y uno de ellos comenzó a discutir con el otro. En determinado momento, el hombre sacó un arma del carro y comenzó a disparar a las piernas de la víctima, quien recibió tres impactos de bala.

La Policía tiene identificado al agresor, quien se fugó del lugar dejando el arma que utilizó y un morral, además del carro.

