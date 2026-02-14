Policiales

Dos hombres circulaban por Las Acacias, los balearon y chocaron contra una casa; uno murió

Un hombre murió en la madrugada de este sábado 14 de febrero luego de ser atacado a balazos mientras circulaba en una camioneta, que terminó incrustada contra una vivienda en la intersección de Juan Acosta y Gregorio Pérez, en el barrio Las Acacias.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, un grupo de efectivos fue alertado por disparos de arma de fuego detectados por el sistema Shotspotter. Al llegar al lugar, hallaron una camioneta Ford EcoSport con varios impactos en el parabrisas.

En el interior del vehículo se encontraba el conductor, gravemente herido en el torso y con una importante pérdida de sangre. A pocos metros del vehículo fue encontrado el acompañante, otro hombre mayor de edad, tendido junto a una volqueta, con lesiones provocadas por el impacto del choque.

El personal médico que arribó al lugar confirmó el fallecimiento del conductor, un joven de 28 años con antecedentes penales. El segundo hombre fue trasladado a un centro de salud con cortes en el cuello y en el cuero cabelludo, y permanece fuera de peligro.

En el lugar trabajaron peritos de Policía Científica, mientras la investigación busca determinar cómo se produjo el ataque y si las víctimas fueron interceptadas o perseguidas antes del choque.

