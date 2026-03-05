Dos delincuentes rapiñaron a un policía en Verdisol; le robaron la moto y la pistola

Montevideo Portal
La Jefatura de Policía de Montevideo investiga una rapiña a un funcionario policial ocurrida en la noche de este miércoles en la intersección de Luis Eduardo Pérez y camino Melilla, en el barrio Verdisol, en la zona oeste de Montevideo.
El episodio se produjo cuando el efectivo —que se encontraba fuera de servicio— circulaba en su moto junto a su pareja. Según relató, al detenerse para tomar camino Melilla fueron sorprendidos por dos hombres que se desplazaban en otra moto negra, sin matrícula visible.
Los asaltantes se adelantaron y les cerraron el paso. Uno de ellos descendió del vehículo, mientras el otro permanecía a bordo. La acompañante del policía intentó resistirse y se produjo un breve forcejeo; fue entonces cuando uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego y, bajo amenazas, obligó a la pareja a bajarse.
Tras reducirlos, los autores revisaron al funcionario y le quitaron el arma de reglamento que llevaba en la cintura, además de otros objetos personales. El botín incluyó la moto en la que se desplazaban, una pistola 9 milímetros con un cargador de 15 proyectiles, un celular Samsung, $ 4.000 y una mochila rosada.
Consumado el robo, los delincuentes huyeron por camino Melilla en dirección a Verdisol. No hubo personas lesionadas y la investigación continúa para dar con los responsables y recuperar el arma.
