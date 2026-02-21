Dos brasileños volcaron camioneta en ruta de Artigas; uno murió y el otro resultó herido

Policiales

Un siniestro de tránsito fatal se registró en la madrugada de este sábado en el departamento de Artigas, donde un joven brasileño de 19 años perdió la vida luego del vuelco de una camioneta en ruta 30, a la altura del Puente Chiflero.

Según información policial, sobre la hora 01:20 el Centro de Comando Unificado Departamental alertó sobre un vuelco ocurrido en ese tramo de la ruta. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una camioneta Chevrolet S10, con matrícula brasileña, se encontraba volcada a unos cinco metros de la calzada, en una zona de pastizales, con importantes daños materiales.

En el sitio fueron localizados dos hombres mayores de edad, ambos de nacionalidad brasileña. Uno de ellos, de 19 años, se hallaba tendido a pocos metros del vehículo, presentando abundante sangrado en el rostro y otras partes. El segundo ocupante se encontraba consciente, aunque también con lesiones y sangrado facial.

Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados en dos unidades de emergencia móvil al hospital local. Horas después, desde el centro asistencial se confirmó el fallecimiento del joven de 19 años como consecuencia de las lesiones sufridas en el siniestro.

Enterada la Fiscalía General de la Nación, la fiscal actuante dispuso el relevamiento de la escena por parte de Policía Científica, la incautación del vehículo para pericia mecánica y la realización de espirometría al conductor, cuyo resultado fue negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.