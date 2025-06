Dos autos protagonizaron un insólito choque en la pista de manejo frente al Centenario

Locales

Dos automóviles particulares protagonizaron un choque dentro del estacionamiento de la tribuna América del Estadio Centenario, espacio que la Intendencia de Montevideo dispone para realizar las prácticas y los exámenes de manejo.

El instructor Nilson López describió, en diálogo con Subrayado (Canal 10), que el conductor de uno de los vehículos se equivocó de pedal una vez que estaba saliendo del lugar, aceleró en lugar de frenar y chocó a otro auto que estaba estacionado.

“Los papás los traen a la pista a practicar un poco, cosa que nosotros no es que no estemos de acuerdo, pero deberían hacerlo con un poco más de control sobre el auto; que el chico tenga control sobre la parte de los pedales y dominio del auto”, afirmó.

El profesor dijo que la presencia de autos que no pertenecen a academias es habitual principalmente en la tarde de los sábados y los domingos. “Es muy frecuente y se genera un caos importante; es bastante problemático venir a trabajar un sábado o un domingo como coche escuela”, aseguró.

“Nosotros no podemos privar a nadie de que le enseñe a manejar al hijo o a la hija; sí reclamamos un poco más de exigencia en el sentido de que, cuando larguen al chico y le den el auto, realmente sientan que lo puede dominar”, agregó.

A su vez, manifestó que “ya ha pasado” que un particular colisionara un coche escuela. “Generalmente, no pasa nada. Hay una exigencia por parte de la intendencia de una extensión del seguro para que un auto particular esté habilitado para tomar clases de conducir”, comentó.