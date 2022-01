Dos autos, dinero y comida: la logística que encubrió el homicidio del hincha de Peñarol

Judiciales

Este sábado por la mañana fue enviado a prisión preventiva, el hincha de Nacional que fuera detenido en el departamento de Rivera. Tal como informáramos, el joven de 28 años era el principal sospechoso de haber asesinado a Ignacio Galván, de 17 años en el barrio La Unión a principios de enero.

El pasado 10 de enero, el menor iba en bicicleta por la inmediaciones de Pernas y Avellaneda cuando recibió un disparo en la cabeza, que le provocó la muerte instantánea. La investigación dejó al descubierto que el ataque podría tener relación con otro ocurrido días antes, en la tradicional vía blanca de 8 de Octubre. Allí, Washington Simón, un hincha de Nacional, fue baleado. Testigos indicaron que los autores del ataque eran hinchas de Peñarol. Simón murió a los pocos días, como consecuencia de las serias lesiones que presentaba.

La Policía, tras analizar las cámaras de seguridad, pudo rápidamente identificar al presunto homicida de Galván, y estableció que, sabiendo que era buscado, se había ido al departamento de Rivera. La hipótesis que tiene la Policía es que “en cualquier momento iba a cruzar la frontera”.

Una vez detenido y en Montevideo, la Fiscalía formalizó la investigación y se lo imputó con "delito de homicidio agravado en reiteración real con un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos". Estará en prisión preventiva hasta el 22 de julio.

El abogado defensor del presunto homicida dijo el pasado viernes que su defendido “es simpatizante de Nacional” pero “no pertenece a la barra”. Asimismo, el abogado de la familia de la víctima, Gumer Pérez, dijo a Montevideo Portal que el ahora formalizado "contó con un apoyo logístico de gente de la barra de Nacional, allegados a él, que lo transportaron en dos vehículos a Rivera", donde fue localizado por la Policía.

Este lunes, en diálogo con Radio Sarandí Pérez profundizó sobre el “apoyo logístico” que recibió el asesino del joven luego de que cometió el hecho y dio algunos detalles del caso. Por ejemplo, el magistrado dijo que la madre del asesino, interrogada por la policía, dijo que su hijo “no trabajaba” y que “vive de la barra de Nacional”. “En este caso, se van desprendiendo de la investigación elementos que son alarmantes”, indicó.

“Hay una red logística que se formó alrededor de esta persona que permitió la huida, la fuga y después el encubrimiento del lugar de donde estaba. Por cierto, 600 kilómetros de Montevideo, traslado en un vehículo, después ese vehículo se rompe, le proporcionan otro y le proporcionan dinero. Entonces, hubo un aparato que funcionó alrededor de esto, organizado”, agregó el abogado.

En tanto, Pérez sostuvo que estamos ante un “crimen que se organizó” porque se “iniciaron acciones tendientes a cubrir” al autor de los hechos y a “entorpecer” la labor de la Justicia. “Por eso la imputación que hace la persona Edelman, uno de los riesgos procesales es el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación porque fue tratar de obstaculizar mediante el aporte de logística. Acá también tendríamos que ver qué es lo que quedó alrededor de todo esto”, aseguró.

“Ya hubo indagados, ya hay persona emplazadas, hubo muchos que prestaron declaración y ahora hay que empezar a hilar fino, si se quiere llegar a donde se debería llegar. Si esto queda en la pura imputación de este individuo es una cosa, pero si se quiere seguir investigando haber cómo funcionó el sistema este de la red logística que se aportó, quién lo financia, cómo, cuándo, dónde y por qué acá hay material”, opinó.

Consultado sobre si hay elementos suficientes para investigar cómo y quiénes financiaron al homicida, el abogado de defensor de la familia respondió afirmativamente y dijo que hay “pruebas, personas y declaraciones de las personas”.

“Quién le llevó el auto, quién le puso nafta, quién pagó el peaje, quién pagó la comida. Cuando la novia dijo que le llenaron la heladera de hamburguesas, quién compró las hamburguesas y estaban comiendo después de haber matado una persona”, indicó.

En este sentido, el abogado sostuvo que hubo más de cinco o seis personas que colaboraron directa o indirectamente con el encubrimiento de este individuo y que hay un número mayor a ese que fueron a declarar.

“Hay cosas que no las puedo decir porque forma parte de la investigación y estaríamos avivando giles. Veremos cómo sigue, lo principal es que el imputado está, el individuo más allá de que está imputado y no condenado, entre otras cosas, se amparó en el derecho a no declarar, no sabemos la versión de él, pero hasta acá hay un punto. Ahora, ¿se quiere cerrar el caso? se cierra, homicidio agravado punto se terminó. ¿Se quiere tirar de la piolita?, hay material, es tema de voluntad”, concluyó el abogado, que colabora con la familia de la víctima de 17 años de forma honoraria.