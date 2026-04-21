Dos adolescentes imputados por violación y abuso sexual: estarán más de dos años en Inisa

La Fiscalía de Adolescentes de 3° Turno, a cargo del fiscal Raúl Iglesias, logró responsabilizar a través de un proceso simplificado a dos adolescentes como responsables de dos infracciones gravísimas tipificadas como delitos de violación y abuso sexual especialmente agravado.

Se trata de un caso que tuvo lugar en setiembre de 2025 en Montevideo. Según informó la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con la investigación dos adolescentes de 14 y 15 años estaban en una plaza en la zona del shopping Nuevo Centro cuando, tras reunirse con conocidos, entablaron contacto con un grupo de jóvenes y las invitaron a ir hacia otro barrio con la excusa de comer y tomar algo.

Una vez en el lugar, las menores fueron separadas mediante engaños. Mientras una de ellas logró evitar una situación de abuso y regresar a su casa, la otra fue conducida a una vivienda donde, según su relato, fue obligada a mantener prácticas sexuales no consentidas con tres hombres (un adulto y dos adolescentes).

La víctima logró escapar del lugar y pedir ayuda en la vía pública; fue asistida por personal de un comercio que dio aviso al servicio de emergencia 911. La Policía, mediante registros de videovigilancia y pericias forenses, pudo reconstruir el recorrido, ubicar el sitio donde ocurrieron los hechos e identificar a los implicados.

La Justicia condenó a los adolescentes por su responsabilidad en calidad de autores y les impuso la medida socioeducativa privativa de libertad de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente por el término de dos años y seis meses.