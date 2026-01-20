Dos adolescentes fueron baleados en el barrio La Chancha; uno de ellos permanece grave

Montevideo Portal
Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal, dos adolescentes de 17 años fueron atacados a balazos en la intersección de las calles La Coruña y Eridano, en el barrio La Chancha.
El hecho ocurrió sobre las 17:15 horas de este martes. Los policías entrevistaron a una mujer de 18 años embarazada, quien dijo que caminaba junto a su pareja y su hermano cuando, desde un auto gris, bajaron varios hombres con la cara tapada y empezaron a realizarles disparos con armas de fuego.
Producto del ataque, ambos jóvenes resultaron heridos y fueron trasladados a la Policlínica de Malinas. Uno de ellos presentó una herida en el brazo y otra en el abdomen, por lo que fue derivado en estado grave al Hospital Maciel. El otro adolescente sufrió una herida leve en la mano y recibió el alta en el lugar.
Además, la mujer embarazada fue atendida en la policlínica por una crisis de nervios y recibió el alta minutos después.
La Policía identificó ocho vainas en la escena, y se encuentra investigando el hecho.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]