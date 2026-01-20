Policiales

Dos adolescentes fueron baleados en el barrio La Chancha; uno de ellos permanece grave

Montevideo Portal

Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal, dos adolescentes de 17 años fueron atacados a balazos en la intersección de las calles La Coruña y Eridano, en el barrio La Chancha.

El hecho ocurrió sobre las 17:15 horas de este martes. Los policías entrevistaron a una mujer de 18 años embarazada, quien dijo que caminaba junto a su pareja y su hermano cuando, desde un auto gris, bajaron varios hombres con la cara tapada y empezaron a realizarles disparos con armas de fuego.

Producto del ataque, ambos jóvenes resultaron heridos y fueron trasladados a la Policlínica de Malinas. Uno de ellos presentó una herida en el brazo y otra en el abdomen, por lo que fue derivado en estado grave al Hospital Maciel. El otro adolescente sufrió una herida leve en la mano y recibió el alta en el lugar.

Además, la mujer embarazada fue atendida en la policlínica por una crisis de nervios y recibió el alta minutos después.

La Policía identificó ocho vainas en la escena, y se encuentra investigando el hecho.

