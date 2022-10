Dos adolescentes del Inisa se escaparon durante una actividad deportiva en una plaza

Policiales

Montevideo Portal

Dos jóvenes de 15 años a ver del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) se fugaron este martes cuando participaban de una actividad deportiva organizada por la institución en la Plaza de Deportes N°12, en la que en general los adolescentes juegan al fútbol y practican otros deportes.

La presidenta del Inisa, Rossana De Olivera, dijo a Montevideo Portal que los dos adolescentes pertenecen al Centro Desafío y durante un intervalo “se fueron corriendo”.

La jerarca informó que la denuncia policial ya fue realizada y lo que ocurre “habitualmente en estos casos” los jóvenes regresan o son encontrados a los pocos días.

En esta línea, De Olivera defendió la importancia de este tipo de actividades para el desarrollo de los adolescentes y desdramatizó la situación.

“Nosotros no queremos que pierdan el vínculo con la comunidad y vamos a arriesgar porque queremos la reinserción de los chiquilines. No vamos por el encierro. En esta administración no hemos tenido (fugas) casi, a diferencia de lo que ocurría en épocas anteriores que salían corriendo de los centros. A veces, en este tipo de actividades, ocurre que tienen un mal momento, se tientan, capaz que se hablan entre ellos y les surge. Son chiquilines”, señaló la jerarca.

Montevideo Portal