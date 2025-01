Donald Trump confirma que hay un acuerdo para la liberación de rehenes en Gaza

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump —que asumirá el poder el 20 de enero—, confirmó este miércoles que se cerró un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza.

“Tenemos un acuerdo para los rehenes en Oriente Medio. Serán liberados en breve. ¡Gracias!”, declaró el republicano en su red Truth Social.

WE HAVE A DEAL FOR THE HOSTAGES IN THE MIDDLE EAST. THEY WILL BE RELEASED SHORTLY. THANK YOU!



Donald Trump Truth Social 12:01 PM EST 01/15/25