Donación de tres islas al Estado uruguayo: quién es el multimillonario que hace la entrega

El presidente de la República, Yamandú Orsi, tiene previsto este jueves viajar a Nuevo Berlín, en Río Negro, para encabezar el acto en el que el Estado uruguayo recibirá la cesión de tres islas sobre el río Uruguay que pertenecían al multimillonario estadounidense Gilbert Butler.

El norteamericano, filántropo, fanático del kayak y fundador de la Fundación Butler, había comprado las islas Pingüino, Ingá y Chala —ubicadas en los canales entre San Javier y Nuevo Berlín— como parte de un proyecto de conservación y de ecoturismo en la zona.

Las tres islas hasta ahora privadas forman parte del Parque Nacional Esteros de Farrapos, incluido en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El proyecto es impulsado por la organización local Ambá.

El objetivo de la donación es fortalecer la implementación de esta área protegida mediante la creación de un corredor para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable del área.

Según lo anunciado por Canal 5, se espera que Orsi concurra este jueves a Nuevo Berlín para participar del acto de cesión. Allí está prevista la forma del acta de entrega de las islas, informó la Intendencia de Río Negro, que en las últimas horas realizó una reunión con vecinos de Nuevo Berlín para explicar los avances del proyecto.

A fines de 2021, otras tres islas fueron incorporadas al proyecto en el lado argentino del río Uruguay y serán donadas a Entre Ríos para conformar un futuro parque natural provincial.

Gilbert Butler es un empresario nacido en Nueva York, con formación en las universidades de Harvard y Columbia. Inició su carrera en finanzas, trabajando en entidades como Morgan Guaranty Trust Company y en inversiones con fondos de pensión.

En 1979 fundó su propia empresa de capital privado, una firma enfocada en gestionar inversiones y activos para fondos de pensión y otros clientes. Se retiró del negocio activo hacia 2005, tras lo cual dedicó la mayor parte de su patrimonio y energía a actividades filantrópicas.