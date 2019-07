Política

Domingo de consulta sobre la ley trans: no habrá cine, teatro, fútbol ni alcohol

"Durante las horas en que se realicen elecciones no podrán efectuarse espectáculos públicos en local abierto o cerrado, ni manifestaciones o reuniones públicas de carácter político". Eso señala el artículo 176 de la denominada Ley de Elecciones, válido también para este domingo de prerreferéndum sobre la ley trans.

En conclusión, hay varias cosas que este domingo no podrán hacerse, al menos hasta que se cierren los circuitos de votación (19:30 horas): no habrá fútbol uruguayo (la Asociación Uruguay de Fútbol y el Ministerio del Interior decidieron extender la suspensión a todo el fin de semana), no habrá cines abiertos y tampoco teatros.

Quienes ingresen a revisar las carteleras de los cines comerciales comprobarán que el domingo no hay funciones desde la madrugada hasta la noche.

Por otro lado, desde el sábado de noche no habrá venta de bebidas alcohólicas en locales comerciales.

El artículo 177 de la ley indica lo siguiente: "Desde las veinticuatro horas anteriores a la clausura de la votación, hasta que termine esta, no podrán expenderse bebidas alcohólicas".

Por tanto, la veda de alcohol, por la cual no podrá accederse a las bebidas en locales comerciales, comenzará el sábado a las 19:30.

Corte Electoral

La Corte Electoral publicó una gacetilla informativa sobre esta instancia, que no es obligatoria y que se llama Acto de Adhesión a la interposición del recurso de referéndum contra la ley n° 19.684 del 26 de octubre de 2018.

La adhesión se realizará con una sola hoja que contendrá la siguiente leyenda: "Interpongo el recurso de referéndum contra la ley n° 19.684, de 26 de octubre de 2018. (Ley integral de personas trans)".

En cada circuito electoral funcionará una comisión receptora de adhesiones, integrada por tres miembros. El horario de recepción de adhesiones será de 08:00 a 19:30 horas. El documento que se debe presentar para adherir será la credencial cívica.

Si los adherentes llegaran a ser el 25 % de los inscriptos habilitados para votar quedará habilitado el referéndum.

El posible referéndum no se desarrollará el día de las elecciones nacionales de octubre ni del posible balotaje en noviembre. Sería en una fecha posterior que la Corte Electoral establecerá.

