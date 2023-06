Domenech y su incomodidad para votar en comisión el desafuero de Penadés

Política

Montevideo Portal

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado resolvió este martes, de forma unánime, pasar al pleno del Senado el pedido de desafuero contra el senador Gustavo Penadés, quien está siendo investigado por la Justicia por explotación sexual de menores.

Según pudo saber Montevideo Portal, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, entregó en mano a los nueve miembros de la comisión el informe que remitió la fiscal Alicia Ghione al Parlamento para pedir el desafuero del senador nacionalista.

Posteriormente a recibir el documento en el que la investigadora citó testimonios de víctimas y relató hechos puntuales, se realizó un cuarto intermedio que duró poco más de una hora para que cada uno de los nueve miembros integrantes de la comisión leyera la justificación de la fiscal para pedir el desafuero

Al regreso, fue que los nueve integrantes de la comisión votaron afirmativo al entender que había “formación de causa” suficiente para pedir el desafuero del senador Gustavo Penadés, quien en la misma tarde del martes presentó su renuncia la Partido Nacional.

Una vez finalizado el cuarto intermedio, el primero en hacer uso de la palabra fue el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, que reconoció que en las fotocopias que les fueron entregadas “hay un relato de hechos presuntamente delictivos”.

“Pero no se acompaña de una sola prueba, ya sea testimonial, fotográfica o documental en su sentido más amplio. Por lo tanto, me siento inhibido a decir que puede ser acusado criminalmente o que hay lugar a la formación de causa cuando en lo que me es personal, no he podido comprobar que existe prueba suficiente de ello”, relativizó el senador.

De todas formas, Domenech agregó que “por ser una solicitud del propio senador” y por la postura del Partido Nacional de estar dispuesto a votar el desafuero, “no tendría inconveniente en suspender al senador Penadés en el ejercicio de sus funciones para que quede a disposición de la Justicia”.

“Digo esto porque me da la impresión de que estamos ignorando numerosos antecedentes parlamentarios, desde senadores que se comprobó que habían cometido un delito y no fueron desaforados por entender que eso privaba a su partido de la representación política que la gente había votado, hasta algún intendente que fue sometido a la Justicia y luego se debió revocar el procesamiento, después de haber sufrido prisión. Entonces, con estos elementos no puedo descartar que no haya una persecución política del senador Penadés, porque esto nació a través de una activista que todos vimos cómo fue a irrumpir en un acto de la Intendencia de Montevideo y terminó incluso siendo sometida a la Justicia por agredir a un funcionario público. Después hay una serie de rumores, por lo menos iniciales, que vinculan a intereses políticos este problema de Penadés. Obviamente no puedo asegurar su inocencia, porque no he sido testigo de nada, pero tampoco he podido corroborar a través de prueba testimonial, documental o siquiera indicios la veracidad de estas imputaciones”, añadió el presidente de Cabildo Abierto.

Finalmente, Domenech argumentó que al votar el desafuero le daba la impresión de que estaba “agraviando la presunción de inocencia de la que goza cualquier ciudadano de la República”.

“No me siento cómodo votando una acusación al senador Penadés cuando no he podido corroborar, por su agregación a las fotocopias que se nos hicieron llegar, las acusaciones mediante prueba testimonial o documental. Me parece que bien podemos privar de sus fueros al senador Penadés a efectos de que comparezca ante la Justicia y articule su defensa”, añadió.

Ante las palabras de Domenech, el senador del Frente Amplio Charles Carrera opinó que “los hechos de los que se tomó conocimiento son sumamente graves” y entendió que “es fundada la solicitud de la fiscal” debido a que existían suficientes elementos para la “formación de causa”.

“Hay una fiscal que presentó la solicitud ante un juez de garantías, que hizo un control de legalidad y luego dispuso el trámite. Esa es nuestra posición en este sentido. Puedo entender las preocupaciones del señor senador Domenech, pero en principio lo que estamos haciendo nosotros es respetar y dar lugar al tracto procesal con las urgencias del caso, porque si no fuera un caso de tanta gravedad, quizás podríamos darnos otros tiempos y solicitar que viniera la fiscal. Pero realmente estamos ante una situación sumamente grave”, apuntó el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Domenech posteriormente insistió en que para que haya una acusación contra Penadés “el fiscal tiene que sostener que hay plena pruebas de los hechos”, situación que a su parecer no se constata en el documento presentado por la fiscal Ghione.

“Tampoco está definido procesalmente, por lo menos, qué es la formación de causa. Si ustedes leen el Código del Proceso Penal, no van a encontrar ningún lugar donde diga que la formación de causa se inicia con tal o cual cosa. Podemos presumir que la formación de causa supone la iniciación de la investigación penal. Yo incluso entiendo que la existencia de fueros no impide la investigación penal. La prueba está en que ya se ha formado una carpeta fiscal y se les dio traslado a las defensas. Una aceptó el testimonio de la carpeta fiscal y la otra se negó a aceptarla porque no están identificadas las víctimas o presuntas víctimas, porque también hasta en eso nuestra legislación comete un error y no se puede dar por víctima a quien todavía no se ha comprobado sufrió algún daño”, señaló el senador cabildante.

Y añadió: “Por lo tanto, me resulta violento que se pueda interpretar de lo que estoy votando que considero que hay indicios o semiplena prueba, porque realmente no hay ni una sola declaración, no hay una sola prueba testimonial ni una sola prueba documental agregada. Por eso me parecía mejor una redacción menos precisa para no entrar en ningún tipo de disquisición de orden jurídico. Realmente me parece que incurrimos en un error al declarar que hay lugar a formación de causa cuando eso no está definido precisamente en el Código del Proceso Penal”.

Montevideo Portal