Domenech fue operado por cáncer de próstata; dijo que salió “muy bien” de la cirugía

Política

El senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech fue operado por un cáncer de próstata y espera que le den el alta hospitalaria este martes, según comentó mientras era entrevistado por el programa Se arregla el mundo (FM Hit).

En medio del diálogo, mientras hablaba de que su partido consiguió las firmas necesarias para habilitar el plebiscito contra la usura, Domenech dijo: “Se imagina que estoy lleno de alegría, particularmente en este momento, que me encuentro postrado en un sanatorio por una operación”.

Ante la consulta de los periodistas sobre qué le había pasado, agregó: “Me operaron de cáncer de próstata”. Además, dijo que la cirugía salió “muy bien”.

“Es la segunda vez que me diagnostican cáncer; he combatido contra esta enfermedad, que se lleva tantos orientales. Soy una persona creyente y de lo único que me puedo lamentar es que quizás Dios todavía no me quiso en el paraíso”, expresó el legislador.

Cuando se le preguntó por su cuadro médico, respondió: “Estoy muy ansioso, porque es probable que me den el alta hospitalaria en el día de hoy, así que también estoy celebrando eso”.

A su vez, agregó que tenía “un tercer motivo” para estar alegre. “Hoy es 14 de mayo, se celebra un nuevo aniversario del club de mis amores, del cual soy socio desde el 13 de febrero de 1964”, comentó, en referencia al Club Nacional de Football.