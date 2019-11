Domenech: es “llamativo” y “poco democrático” que no quieran sacarse una foto con CA

Política

El electo senador por Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo este martes que le resulta "llamativo" y "poco democrático" que los dirigentes que integrarán la coalición opositora no quieran sacarse una foto juntos.

Entrevistado por informativo Carve, de Radio Carve, Domenech señaló que su partido ha sido "objeto de todo tipo de agravios" desde el "primer momento", y que desde su grupo no se contestaron "porque sabíamos que esta instancia iba a llegar".

"Esto está demostrando la serenidad y ponderación con la Cabildo Abierto ha actuado siempre. Cabildo abierto no tiene problemas en sacarse una foto con nadie. No entendemos mucho esa actitud. A veces hay gente dolorida por los resultados electorales, pero vuelvo a decir que son las reglas de la democracia. Unos ganan y otros pierden", enfatizó.

Domenech comentó que tienen la "información periodística" que señala que algunos líderes de la coalición no quieren tomarse la foto juntos, pero apuntó que no la tienen de primera mano "porque no hemos tenido conversación con esas personas".

"La verdad que es llamativo, es poco democrático. Hay quienes hacen gárgaras de la democracia y no la practican", remarcó.

Domenech también fue consultado por las declaraciones de Lucía Topolansky y comentó que le parece "preocupante" que se busque "usar a la opinión pública" en contra de un gobierno que ni siquiera se ha instalado.

"Llamar a enfrentamientos sociales, o levantamientos sociales, me parece grave. Y por eso me parece bien que la vicepresidenta haya relativizado sus declaraciones, porque el derecho a la protesta existe, pero esperamos que no haya desbordes como los de Chile o Ecuador. Porque confirmaría algunas denuncias que todos conocemos que esto responde a un plan continental. Espero que eso no suceda, por el bien del país y la paz", señaló.

Consultado sobre si tiene información de que haya un plan continental para generar movilizaciones, Domenech comentó que tiene datos que le llegan: "Información de la que disponemos todos, WhatsApp, todo, parecería que habría algo de eso".

"Yo creo que no se puede descartar. No debemos descartarlo, porque estas cosas suceden. Nos preocupa que se llame a movilizaciones que pueden desencadenar actos de violencia. No tenemos información concreta. Simplemente digo que sería muy grave que se desataran movilizaciones del tipo que se dieron en Chile", sentenció.

Montevideo Portal