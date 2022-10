Domenech calificó de “circo mediático” y “discusión estéril” el juicio político a Cosse

Política

El cabildante cuestionó la moción de ediles de la coalición: “Me da un poco de tristeza ver que no estamos tratando problemas importantes”.

El senador por Cabildo Abierto Guillermo Domenech cuestionó la moción aprobada por parte de los ediles de la oposición capitalina de promover un juicio político a la intendenta Carolina Cosse por no responder a las convocatorias a la Junta Departamental. Para Domenech, se trata de un “circo mediático”.

“Yo venía para aquí y veía las veredas, el tránsito, la locomoción pública, el tema de la basura que no podemos resolver […]. Podríamos hacer una larga lista de los problemas que tenemos a nivel comunal, pero nos vamos a ensalzar en un circo mediático porque la intendenta es arrogante y no quiere contestar los pedidos de informes, y los ediles inician un procedimiento constitucional, que reconocemos jurídicamente correcto, pero que sabemos que no tiene un destino efectivo”, dijo en la mañana de este lunes en diálogo con Las cosas en su sitio (Sarandí).

Domenech mencionó que es evidente que no hay mayoría suficiente en el Senado como para aprobar el juicio político, y en esa línea, opinó: “Me da un poco de tristeza ver que no estamos tratando los problemas importantes del país, o de la ciudad en este caso —transporte, salubridad—, y nos prestamos a esta discusión estéril”.

“Estamos un poco como en el fútbol, que nos sentamos en una mesa de boliche y discutimos sobre Peñarol y Nacional eternamente, y al fin no llegamos a ninguna conclusión constructiva”, agregó.

Luego se refirió a la iniciativa de Cabildo Abierto de hacer reuniones con los distintos partidos para llegar a consensos en asuntos importantes, como educación y seguridad social. “Queremos poder elaborar una lista de temas de fondo para evitar estos fuegos artificiales de la política”, expresó.

“Queremos evitar esa dialéctica esclerosada de gobierno-oposición. En definitiva, somos todos uruguayos. Tenemos los mismos problemas, y los problemas no son del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional, de Cabildo… En muchos casos hay notorias dificultades para llegar a una solución común. Pero si no lo hablamos, ¿cómo sabemos?”, planteó.

Salinas 2024

Domenech también se refirió a la situación del ministro de Salud, Daniel Salinas, que adelantó la semana pasada que renunciará a su puesto en marzo de 2023.

“Es un planteo que él hace y tenemos que respetar su voluntad; no lo podemos forzar”, planteó el cabildante.

“Contamos con Salinas para 2024”, admitió por otra parte, al tiempo que destacó la popularidad del ministro.

“Él no tiene afán de protagonismo político, me consta”, aseguró, pero dijo que el ministro es consciente de que “encarna una ilusión, una aspiración de un sector importante de la población”.

El legislador confirmó que la principal candidata para suceder a Salinas es Karina Rando, actual directora general de coordinación en el Ministerio de Salud Pública, aunque advirtió que la decisión será del gobierno.

