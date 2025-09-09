Internacionales

Dolor: una bebé de tres meses fue rescatada con vida entre los cuerpos de sus padres

El hallazgo de una bebé de tres meses, sola junto a los cuerpos de sus progenitores, conmueve por estas horas a la opinión pública brasileña.

El hecho ocurrió en el barrio Quintas de la ciudad de Natal, en el nordeste del país vecino. Según informara el portal noticioso G1, la Policía encontró un arma de fuego dentro de la casa.

Residentes de la zona dijeron que durante la madrugada del lunes oyeron ruidos que podrían corresponder a disparos. A lo largo del día, nadie vio la pareja, pero la tragedia no salió a la luz hasta última hora de la tarde, cuando un vecino espió por una venta y vio a la bebé junto al cuerpo de su madre.

Tras una llamada al 911, agentes de la Policía Militar irrumpieron en la propiedad, retiraron a la niña y aislaron la finca como escena del crimen.

“Fue necesario derribar el portón y la puerta para entrar. Al ver por la ventana que la pareja estaba muerta, fue necesario hacerlo, pensando en la criatura”, dijo el sargento Marcos Calixto en declaraciones recogidas por el citado medio. En cuanto a la causa de las muertes, el uniformado apuntó que se trabaja sobre la hipótesis de un feminicidio seguido de suicidio.

Una unidad del Servicio Móvil de Urgencias acudió al lugar y atendió a la bebé. Según los profesionales, la niña se encontraba en buen estado de salud y no presentaba signos de deshidratación. Tras ser evaluada por médicos y alimentada, quedó en manos de la familia de su madre.

Los cuerpos fueron llevados a la morgue judicial para su autopsia. De momento, no se divulgó la identidad de los fallecidos.