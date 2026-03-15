Documento menciona presunto acuerdo de USD 5 millones con Milei por $LIBRA

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Un documento encontrado en el teléfono móvil del empresario argentino Mauricio Novelli menciona un presunto acuerdo por cinco millones de dólares relacionado con el respaldo del presidente Javier Milei al proyecto de criptomoneda $LIBRA, según información incorporada a la investigación judicial y difundida por medios locales.

El texto, redactado a modo de memorando, fue recuperado por peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal después de que Novelli intentara eliminarlo de su dispositivo.

De acuerdo con la documentación difundida por el diario La Nación, el memo estaba dirigido al empresario estadounidense Hayden Davis, impulsor de la criptomoneda, y describía las condiciones de un supuesto acuerdo económico vinculado al apoyo del mandatario argentino al proyecto.

Tres pagos por un total de cinco millones

Según el documento, el acuerdo contemplaba tres pagos que sumaban cinco millones de dólares.

El primero, de 1,5 millones de dólares, debía abonarse por adelantado en efectivo o en tokens. Un segundo pago del mismo monto se realizaría cuando Milei publicara en la red social X que Davis y su equipo lo asesoraban en temas relacionados con blockchain.

El tercer desembolso, de dos millones de dólares, estaría condicionado a la firma de un contrato presencial con el presidente para brindar asesoría al Gobierno argentino en áreas como blockchain o inteligencia artificial.

Reunión en la Casa Rosada

El documento habría sido redactado entre finales de octubre y noviembre de 2024, poco antes de que Davis viajara a Argentina para reunirse con Milei en la Casa Rosada.

Según registros oficiales citados por medios locales, el 30 de enero de 2025 Milei recibió a Davis en la sede del Ejecutivo. Ese mismo día el presidente publicó en su cuenta de X una fotografía junto al empresario, a quien mencionó como asesor en temas de blockchain y criptoactivos.

De acuerdo con los registros, Davis ingresó al edificio apenas un minuto después que Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, y los tres abandonaron el lugar poco más de media hora después.

Investigación en curso

Los peritajes sobre el teléfono de Novelli también revelaron múltiples comunicaciones con funcionarios del Gobierno, entre ellos la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei.

Esos intercambios habrían ocurrido en las horas previas al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, así como después del colapso del criptoactivo.

Hasta el momento, no existen pruebas de que el presunto acuerdo haya sido validado oficialmente por el Gobierno argentino, y la investigación judicial continúa en curso.

En base a EFE