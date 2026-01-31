Policiales

Doctor y querido en el rugby: quién era el argentino al que atropellaron en Punta del Este

Montevideo Portal

En las últimas horas, se conoció la identidad del hombre de 78 años que falleció luego de ser embestido el pasado jueves por la mañana por un joven de 22 años que volcó en estado de ebriedad en la parada 38 de la playa Mansa, en la ciudad de Punta del Este.

Se trata de Juan Elmo Moyano, apodado Mito, un médico de origen argentino muy vinculado al ambiente del rugby en su país. La noticia fue confirmada por el club donde realizó casi toda su carrera como jugador y dirigente, Deportiva Francesa, que, mediante un sentido posteo, lamentó que haya sido víctima de un “muy lamentable accidente de tránsito”.

La institución destacó que Moyano llegó al plantel principal de rugby luego de haber jugado en otros clubes, Sitas y Los Matreros. Allí, se desempeñó como doctor, entrenador, dirigente y llegó a ser presidente, además de representar al club en distintos cargos dentro de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

Además, se desempeñó como médico de selecciones de la URBA y de la Unión Argentina de Rugby (UAR), llegando a ser el médico principal de Los Pumas —la selección argentina de rugby— durante los años 80’ y principios de los años 90’.

“Siempre te vamos a recordar como alguien que compartió su tiempo, talento y carisma en todo lo que necesitaba el club durante estos años. Para muchos de los que hoy somos dirigentes, entrenadores o colaboradores de plantel superior, juveniles o infantiles, nos formó y nos transmitió el cariño por nuestros colores; nos enseñó a representar al club tanto en el país como en el exterior”, señala la carta.

Deportiva Francesa también definió a Moyano como un “embajador” del club. “Siempre tenía amigotes y compañeros de historias en todos ellos. Y cuando nos tocaba recibirlos, estaba muy pendiente de hasta el más mínimo detalle para agasajarlos como se merecen, en nuestros almuerzos de cortesía”, agrega.

Moyano falleció unas horas después del siniestro a causa de las graves lesiones provocadas por el golpe del auto a toda velocidad. El conductor, que circulaba con 1,39 mg/L de alcohol en sangre, fue imputado este viernes por un delito de homicidio culpable y permanecerá 120 días en arresto domiciliario nocturno de forma preventiva.

Montevideo Portal