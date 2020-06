Locales

Docentes del liceo Héctor Miranda no regresarán a clases por falta de recursos de higiene

Denuncian que los recursos para la higienización del liceo no son suficientes para cumplir con lo que el protocolo establece.

Funcionarios docentes y no docentes del liceo Héctor Mirada, nucleados en Sala Docente del Liceo Héctor Miranda, emitieron un comunicado en donde detallan problemas para el comienzo de clases presenciales por la ausencia de recursos de higiene para cumplir con el protocolo creado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

En primer lugar, informan que tras una reunión virtual de la sala docente se creó una comisión denominada "Pro Retorno Miranda", que fue creada para relevar la situación del liceo y valorar si las condiciones del centro condicen con el protocolo vigente para el reintegro de las clases presenciales.

"Dicha comisión trabajó con seriedad y responsabilidad en el relevamiento del liceo a efectos de constatar si las condiciones actuales del mismo cumplen las exigencias del Protocolo vigente firmado por CSEU-ANEP", reza el texto.

En esta línea, realizaron el primer informe y, en primer lugar, destaca que hay cinco salones que tienen problemas de ventilación porque no se pueden abrir las ventanas.

Según informan, teniendo en cuenta el protocolo, se consideran habilitados catorce salones, una sala de informática, tres laboratorios y el gimnasio. "Disponemos solo de cinco baños y hemos denunciado en reiteradas ocasiones que con la asistencia de los estudiantes el suministro de agua es problemático. La utilización del Salón de Actos y espacio Preaux por el Departamento Docente para dar cumplimiento de la elección de horas, tarea ajena al funcionamiento del liceo, genera problemas serios en la organización del retorno a clases ya que inhabilita los espacios que son utilizados por los bachilleratos artísticos, elimina el uso de uno de los cinco baños habilitados e impide que los alumnos puedan disfrutar y hacer un uso seguro de los espacios de recreación", sotienen.

"El ingreso de personas ajenas al colectivo de nuestro liceo, atenta contra lo exigido en los numerales 5 y 13 del Protocolo, en tanto aumenta el número de personas presentes en un mismo espacio, de las que, además, no tendremos ni deberíamos tener información ni control", agregan en el texto.

Además, afirman que el protocolo implica la limpieza y desinfección de 19 salones, tres laboratorios, sala de informática, cinco baños, hall, gimnasio, biblioteca, corredores, administración, dos adscripciones, dos salas para entrevistas, sala de profesores y dos baños para el personal. Sin embargo, informan: "A la fecha solo disponemos de los materiales de limpieza comprados por Dirección (cuatro litros de amonio y cinco litros de alcohol) y el kit de limpieza enviado por ANEP (doce litros de alcohol, diez litros de jabón de mano, tres litros alcohol eucaliptado, cuatro alfombras sanitarias y 400 tapabocas). Los siete funcionarios de servicio de los que dispone el liceo para cubrir todas las tareas del turno diurno y nocturno, no son suficientes para la limpieza y desinfección del liceo según el protocolo acordado CSEU-ANEP".

Finalmente, y de acuerdo a lo anteriormente mencionado, los docentes del centro indican que hasta tanto en el centro no existan las condiciones establecidas y acordadas en el protocolo enviado por ANEP los docentes no regresarán a las clases presenciales. "El colectivo docente/funcionarios del Liceo Héctor Miranda tiene resuelta la planificación y organización del retorno de los estudiantes a clases presenciales, y en consecuencia estará a la espera de que ANEP dé soluciones efectivas a los problemas denunciados por la Sala Docente en relación con el no cumplimiento del protocolo en nuestro centro educativo", acotan.

No obstante, desean generar un espacio para realizar exámenes previstos entre el 16 y 29 de junio ya que en la medida de que el número de estudiantes que rendirán exámenes es limitado pueden garantizar la higiene y desinfección del primer piso y los accesos.

