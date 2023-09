Docentes de Udelar paran este martes y se movilizan en el Parlamento por el presupuesto

Locales

Montevideo Portal

Docentes de la Universidad de la República (Udelar), nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), realizan un paro este martes con movilización frente al Palacio Legislativo para “defender” el presupuesto designado en la última Rendición de Cuentas de este gobierno. “Parece normal, pero no lo es. Por eso luchamos”, dice la plataforma reivindicativa del sindicato.

“No nos da lo mismo”, agrega, y detalla que el paro será a partir de las 14:00 horas, además de una serie de actividades. A las 14:45 se manifestarán en la explanada del Parlamento, a las 15:30 habrá una actividad sobre el presupuesto y a las 16:30 realizarán un taller que intercambiará sobre la reforma constitucional de la previsión social.

Todas estas actividades serán en el Parlamento por la lucha por el presupuesto de la Universidad de la República.

En la historia de Facebook del sindicato, aparece el testimonio de Nahuel Nicola, docente ayudante Grado 1 en la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina y contó que está por empezar el internado rotatorio, que es el último año de la carrera e informó que, lamentablemente, habrá 650 internos en total, pero que solo 380 recibirán una remuneración por 48 horas de trabajo.

“El resto vamos, es mi caso, vamos a tener que hacerlo de forma honoraria y trabajar 48 horas semanales de manera honoraria siendo que la mitad de nuestros compañeros van a recibir una remuneración por esto. ¿Qué me parece a mí? Que no debería ser normal, no debería ser normal que mis estudiantes tengan que subir tres pisos para poder ir a un baño, porque los baños de los demás pisos están clausurados, a vos te da lo mismo? Porque a mí no me da lo mismo”, concluye el video.

Montevideo Portal