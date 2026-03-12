Locales

Docentes de Salto están preocupados por pelea en liceo 5; dijeron que no es algo nuevo

Montevideo Portal

Docentes de Salto mostraron “preocupación” ante el episodio de violencia registrado ayer miércoles en el liceo 5 de ese departamento, aunque repararon en que “no es algo nuevo”.

Tal como informáramos, dos alumnas protagonizaron una pelea, que se agravó cuando el padre de una de ellas la incentivó en el medio de la riña. El video se difundió por redes sociales y se volvió viral rápidamente.

En declaraciones a Telenoche (Canal 4), profesores señalaron que este tipo de peleas “no son raras ni novedosas”, ya que siempre se dieron situaciones similares alrededor de centros educativos.

No obstante, reconocieron que “hay un clima de violencia que se ha incrementado en los últimos años” y puntualizaron que lo “novedoso y alarmante” de este caso es que un padre haya intervenido para fomentar la pelea.

Montevideo Portal consultó a dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) de Salto por su opinión en la materia, pero aseguraron que desde la comisión directiva del gremio no están dando declaraciones. “Los compañeros comunicaron los hechos y será tema de análisis en asamblea del sábado”, indicaron.

“Como sindicato, venimos denunciando el aumento de la violencia en la sociedad y su eclosión en las instituciones educativas. Esto sumado a la falta de presupuesto que permita descongestionar centros y contar con más personal. Para nosotros no es nuevo, por eso lo estaremos trasladando” a la asamblea general de delegados del sindicato, concluyeron.

Montevideo Portal