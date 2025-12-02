Policiales

Doble causa: estaba preso por drogas y ahora suma cargos por abusar de sus hijastras

Un hombre de 36 años que se encuentra encarcelado en Paysandú afronta ahora nuevos cargos que podrían prolongar su reclusión.

Según informa el periódico sanducero El Telégrafo, en marzo último una mujer denunció que sus dos hojas, menores de edad, habían sufrido abusos sexuales. Según la denunciante el autor de las agresiones era su expareja.

Ante la denuncia se pusieron en marcha los protocolos previstos para tales casos incluida la indagatoria al acusado, con la particularidad de que este ya se encontraba en prisión debido a u delito relacionado con estupefacientes.

Tras los avances en la pesquisa y el análisis de la evidencia reunida por Fiscalía, la Justicia decidió imputar al hombre —identificado con las iniciales C.J.C.M.— como presunto autor de “reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual agravado”.

Como medida cautelar se dispuso prisión preventiva por 180 días, que en este caso resulta redundante porque el reo ya se encuentra e prisión por otra causa.