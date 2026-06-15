Divulgan nuevo video de joven lanzada desde puente y su “premonitorio” posteo en redes

La trágica muerte de la brasileña María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, sigue generando repercusiones dentro de su país, donde nadie se explica cómo los organizadores del salto de la joven olvidaron algo tan elemental como atar la cuerda que debía impedir que la joven se estrellara.



Tal como informáramos, la joven participó en un evento de bungee jumping en una comarca rural del estado de San Pablo.

???? | Una joven de 21 años murió en Limeira, Brasil, tras ser lanzada desde un puente en un evento de bungee jumping sin haber sido sujetada a la cuerda de seguridad. La víctima cayó unos 40 metros y seis personas fueron detenidas. pic.twitter.com/K9vPrqGrrB — Mundo en Conflicto ?? (@MundoEConflicto) June 13, 2026

En las últimas horas se difundió un nuevo video que muestra desde otro ángulo la caída de la joven, ocurrida en el Puente del Esqueleto, en la localidad paulista de Limeira. Las imágenes, grabadas por un testigo, muestran a la joven siendo lanzada desde un paso elevado sin la cuerda de seguridad, cayendo aproximadamente 40 metros hacia una zona boscosa.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

????LATEST: Footage has released of the moment the 21-year-old woman was accidentally killed when Entre Cordas workers forgot to attach her safety rope and and threw her off the the “Skeleton Bridge” in Limeira, a city in Brazil’s São Paulo state. pic.twitter.com/HBPYXJxcfs — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) June 13, 2026

La Justicia ordenó la detención preventiva de tres hombres sospechosos de estar implicados en el caso. Los sujetos, de 27, 32 y 42 años, fueron arrestados en el acto y se enfrentarán a cargos de homicidio doloso, según la Policía.

El informe policial indica que dos sospechosos huyeron hacia una zona boscosa tras la llegada de la Policía Militar y fueron localizados con el apoyo de patrullas y un helicóptero. En total, seis personas fueron trasladadas a la comisaría y tres permanecen bajo custodia. Según el gobierno federal, la empresa responsable de la actividad no contaba con autorización para realizar este tipo de prácticas.

“En shock”

Este domingo, el programa de TV Fantástico, de la cadena Globo, divulgó las declaraciones de los responsables de la empresa de saltos.

Uno de los detenidos, Luis Felipe Feliciano Egoroff afirmó que cobraban 180 reales (unos 1.400 pesos) por salto. Asimismo, indicó que el equipo no seguía una división de tareas fija durante los saltos y que la revisión del equipo se realizaba de forma conjunta.

"A veces no lo ponemos nosotros; alguien más lo revisa, otro más lo revisa, otro más lo pone. A veces lo hace una persona, luego viene otra y comprueba si está bien. Más o menos así era", dijo.

Cuando los investigadores le preguntaron si era responsable de instalar el equipo de seguridad o de realizar la inspección final antes del salto de María Eduarda, Luis Felipe respondió que no lo recordaba.

Otro instructor detenido, Maicon Fernandes Cintra, declaró que participó en el proceso de revisión del equipo. Sin embargo, al preguntársele si recordaba haber revisado el equipo en el caso de la estudiante, también respondió que no lo recordaba.

Según el abogado de los tres detenidos, Rafael Gomes dos Santos, sus clientes no pueden explicar lo sucedido y, al parecer, se encuentran en estado de shock.

"Están en estado de shock, no pueden explicar lo sucedido, porque llevan años haciendo esto. Nunca había ocurrido un suceso similar", afirmó.

El abogado señaló que el salto con cuerdas no está regulado, pero tampoco está prohibido en el país. Según él, ya se han realizado eventos similares en el mismo puente, sin intervención de las autoridades.

También informó que la actividad del sábado contó con alrededor de 100 participantes y describió el incidente como una "triste tragedia", destacando que los involucrados llevaban años practicando este deporte sin ningún antecedente de accidentes.

El posteo final

María Eduarda tenía 21 años y era oriunda de la localidad paulista de Jandira. Licenciada en educación física y gestión deportiva, solía compartir en redes sociales su pasión por las actividades al aire libre y la naturaleza.

Horas antes de morir, publicó fotos que mostraban el lugar del salto, las pulseras de identificación y bromeó sobre la situación. En una de las publicaciones, escribió: "¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?"

En su perfil de Instagram, María Eduarda publicaba fotos de actividades al aire libre y contacto con la naturaleza. La descripción del perfil menciona que tiene títulos en educación física y gestión deportiva, y que es seguidora del Santos Football Club.

La joven fue velada y sepultada ayer en su ciudad natal.