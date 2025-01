Divulgan el audio previo al choque entre el helicóptero y el avión de pasajeros en EE. UU.

Un audio del sitio web Live Air Traffic (LiveATC) captó la conversación entre un operador de la torre de control y el piloto del helicóptero momentos antes de que este se estrellara con un avión de pasajeros en Washington, Estados Unidos.

LiveATC es una red de streaming de audio que emite las comunicaciones de aeronaves alrededor del mundo.

El clip fue difundido por varios medios estadounidenses, entre ellos la cadena CNN. Así, muestra el diálogo que mantuvieron el funcionario con el piloto, a quien se le intentó advertir de la colisión.

“PAT 2-5 [en referencia al helicóptero militar], ¿tiene el [avión] CRJ a la vista?”, consulta el operador desde la torre de control, antes de dar la orden al helicóptero de que “pase por detrás” de la aeronave que llevaba más de 60 pasajeros a bordo.

No obstante, acto seguido se puede escuchar a un hombre exclamando de asombro y, detrás de él, una mujer diciendo “Oh, por Dios”.

Luego, el operador sostiene: “No sé si vamos a reanudar las operaciones en un futuro cercano, puede que en unos 30 o 40 minutos”, a raíz del impacto.

Según consignó CNN, estos audios estarán a disposición de los investigadores, quienes realizarán a cabo las pericias para determinar qué fue exactamente lo que ocurrió. “La FAA tomará rápidamente cualquier acción necesaria basada en la evidencia de la investigación”, comunicó la Administración de Aviación Federal (FAA en inglés) de Estados Unidos.

The FAA will quickly take any actions necessary based on evidence from the investigation.