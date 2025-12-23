División de FMed respondió críticas tras actuación clave en el caso de médicos imputados

Judiciales

La Unidad Académica de Cirugía de Tórax de la Facultad de Medicina (FMed) emitió un comunicado a raíz de la imputación de dos cirujanos y una médica intensivista por la muerte de un bebé de 13 meses al que se le practicó una presunta mala praxis.

Dicha unidad de la Universidad de la República (Udelar) se vio “en la obligación institucional” de expresarse ante lo que consideró “acusaciones graves, infundadas y de extrema gravedad institucional” por parte de otras cátedras y asociaciones. A su entender, se basaron en la “construcción deliberada de un relato falso y malicioso que pretende instalar” que la Unidad de Cirugía de Tórax “actuó como ‘parte acusadora’, por iniciativa propia o fuera del marco legal y universitario que rige su actuación”.

A entender de los tres médicos firmantes —Gerardo Bruno, Julio Trostchansky y Daniel Terra— los hechos objetivos “desmienten categóricamente ese relato”. Asimismo, se refieren al caso como de “altísima sensibilidad humana”.

“Debe quedar absolutamente claro que estas acusaciones se originan exclusivamente en el hecho de que esta Unidad respondió un requerimiento formal de la Fiscalía Penal, en el marco de una investigación por el fallecimiento de un niño, cumpliendo una obligación legal y universitaria, y actuando como auxiliar técnico de la Justicia, tal como corresponde en un Estado de derecho”, reza el comunicado difundido por el organismo de la FMed.

Así, entiende que es “particularmente grave” que se “pretenda cuestionar la capacidad técnica” de quienes integran la Unidad de Cirugía de Tórax “por el solo hecho de tratarse de un paciente pediátrico”. Esa afirmación, argumentan, constituye “un error conceptual grave, científicamente infundado y una atribución indebida de autoridad académica”; esto “no corresponde ni desde el punto de vista universitario, ni profesional, ni legal”, añaden.

En tal sentido, en el texto difundido se sostiene que el requerimiento fiscal no versó sobre la idoneidad personal de los profesionales que intervinieron quirúrgicamente al bebé ni tampoco sobre “trayectorias individuales”, sino “sobre el análisis técnico y conceptual de un acto médico propio del campo” de la cirugía torácica. Que la operación haya sido sobre un paciente pediátrico “no modifica su naturaleza ni transforma el análisis solicitado en una evaluación de especialidades”, sostienen desde la Unidad de Cirugía de Tórax.

“Esta Unidad rechaza en forma categórica las expresiones vertidas desde ámbitos académicos y societarios que, en términos peyorativos, corporativos y sin sustento técnico, intentan deslegitimar su actuación institucional”, disparan en el texto.

Las expresiones “difamatorias” vertidas “intentan imponer un monopolio de la verdad”, critica a continuación dicha división de la Facultad de Medicina. Además, representan “el corporativismo en su máxima expresión” y “configuran una presión corporativa e intimidación académica de una magnitud inédita en el Uruguay”.

“Pretender limitar, condicionar o jerarquizar a priori la opinión técnica universitaria en función de criterios corporativos constituye un grave error conceptual y un antecedente institucionalmente inadmisible en un Estado de derecho, por cuanto afecta la independencia técnica, la libertad académica y el debido funcionamiento de los mecanismos de asesoramiento a la justicia”, finaliza el comunicado.

Dicha unidad fue la responsable y parte clave del caso dado que realizó pericias que permitieron avances en el caso. De hecho, los documentos aportados fueron importantes para la imputación de los médicos que operaron al menor de edad, cuya familia es representada por Juan Pablo Decia.

