Judiciales

Disponen prisión preventiva para hombre por robo con toma de rehén en banco en Colón

Montevideo Portal

Este miércoles 20 de agosto detuvieron a dos hombres y una mujer en el Cerro, en el marco de un operativo en busca de los autores del robo a la sucursal del banco Scotiabank del barrio Colón del pasado 11 de agosto, según supo Montevideo Portal.

Luego de una audiencia que tuvo lugar este jueves 21, uno de los tres detenidos fue enviado por la Justicia a prisión preventiva por 90 días por la presunta comisión de una rapiña con tráfico arma de fuego.

Las otras dos personas no fueron formalizadas, sino que se aplicaron medidas anticipadas sin formalización. Sin embargo, la Fiscalía investiga al hombre por complicidad de hurto con tráfico de arma de fuego y apeló que no se aplicara la prisión preventiva.

El caso

El pasado 11 de agosto, delincuentes armados asaltaron una sucursal del banco Scotiabank en el barrio Colón.

El hecho se dio en la avenida Garzón y Lezica; los delincuentes arribaron en una camioneta y al menos dos motos. Ingresaron al local, amenazaron a un guardia de seguridad y lo tomaron como rehén. El hecho se dio después del horario de cierre del banco.

Los delincuentes no lograron acceder al botín: solamente consiguieron asaltar a una mujer, a la que le sustrajeron su billetera con $ 20.000. Además, hirieron al guardia de seguridad de un culatazo y abandonaron el lugar.

Al salir, arrojaron miguelitos en el lugar, con el fin de impedir una persecución, y una bomba de humo. Según explicó un testigo a Telemundo, los delincuentes “estaban con armas largas, encapuchados”.

Montevideo Portal