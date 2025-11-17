Disparos en la noche: un hombre fue asesinado en Ciudad del Plata

La Jefatura de Policía de San José investiga el asesinato de un hombre de 24 años, identificado como N.A.R.P., hecho ocurrido en Ciudad del Plata.
El hecho se produjo sobre la medianoche del domingo en el barrio autódromo de la localidad maragata.
Según informara el medio local Info Ciudad del Plata, el hombre fue atacado a disparos y luego trasladado al Centro de Salud de Ciudad del Plata, conocido como “Hospitalito”. Allí, el personal médico no pudo hacer más que constatar el deceso del individuo, que presentaba heridas de bala.
Fiscalía dispuso las acciones de rigor, como la realización de autopsia y otras pericias.
