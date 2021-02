Disparos de cohetes contra embajada estadounidense en Bagdad

Al menos tres cohetes fueron lanzados este lunes contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, indicaron a la AFP fuentes de seguridad.

Uno de los cohetes cayó dentro del perímetro de la denominada Zona Verde, un sector de la capital iraquí donde se encuentra la embajada y colocado bajo alta seguridad, mientras que otros dos lo hicieron en barrios residenciales cercanos, según las mismas fuentes.

Three Katyusha rockets landed in the vicinity of the US embassy in #Baghdad, and scenes of smoke was rising from the area.#Iraq #USA #Biden #Iran pic.twitter.com/AKvvZaomwd